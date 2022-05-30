Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 5 şüpheli serbest bırakıldı

30.05.2022 20:18
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 5 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kadıoğlu, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 5 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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