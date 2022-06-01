Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

01.06.2022 01:07
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 6'sının daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

30 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kadıoğlu, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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