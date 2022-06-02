Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı

02.06.2022 22:14
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 şüphelinin daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

30 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Dün ise 6 şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı - Son Dakika
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