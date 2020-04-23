Zonguldak'ta basın mensuplarından çocukları sevindiren sürpriz - Son Dakika

Zonguldak'ta basın mensupları çocuklara bayrak ve balon dağıtarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kentteki yazılı ve görsel basında çalışan 6 gazeteci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir proje gerçekleştirmeye karar verdi.

Bu kapsamda kendi aralarında topladıkları paraların yanı sıra bazı gönüllülerin destekleriyle 700 bayrak ve çok sayıda balon temin eden gazeteciler, daha önce belirledikleri mahallelere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan çocuklara bayrak ve balon hediye etti.

Öte yandan, gazetecilerden bayrak isteyen bir kişinin evinin penceresinden olta sallayarak bayrağı alması renkli görüntüler oluşturdu.

İnanış gazetesi yazı işleri müdürü Fadime Yılmaz Elma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların evde kaldığı bu bayramda onlar için bir şeyler yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ev ev dolaşarak bayrakları dağıttıklarını anlatan Elma, "Aramızda bir organizasyon yaptık ve bize yardımcı olan insanlar sayesinde de etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduysak ne mutlu bize. Gelen tepkiler çok olumlu oldu." diye konuştu.

Rüzgarlımeşe Mahallesi sakinlerinden Murat Çökelezoğlu da 23 Nisan'ı koronavirüs nedeniyle evde de olsa coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Devletimiz koronavirüsle ilgili önlemleri alıyor ve almaya da devam ediyor. İnşallah çabuk sonuçlanır, çabuk kurtuluruz bu illetten. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.