Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta batan tekne çıkarıldı
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Zonguldak'ta batan tekne çıkarıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde batan tekne, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Zonguldak'ta batan tekne çıkarıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde batan tekne, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Alaplı Balıkçı Barınağı girişinde Semih Sökesoğlu'na ait kayık, rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Balıkçılar ve dalgıçlar tarafından battığı yerden çıkarılan tekne, büyük teknelerin yardımıyla balıkçı barınağına çekildi.

Kurtarma çalışmasına katılan balıkçı Burak Yönel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının teknesinin battığını öğrendiklerini belirterek, "Biz de arkadaşlarla birlikte tekneyi denizden çıkararak balıkçı barınağına demirledik." dedi.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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