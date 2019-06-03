Zonguldak'ta bayram denetimleri sıklaştı
56 dakika önce
Zonguldak'ta bayram yoğunluğu sebebiyle emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
'ta bayram yoğunluğu sebebiyle emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan Bayramı
'na bir gün kala vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Gazipaşa
Caddesi, Acılık ile Cumhuriyet Caddeleri'nde oluşan araç ve yaya yoğunluğu sebebiyle ekipler hem yaya hem de ekip otolarıyla denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların huzur ve güven ortamında alışverişlerini yapabilmeleri adına denetimlerini sürdüren ekiplerin sayısı da arttırıldı. Vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Öte yandan trafik ekiplerinin de kentin belirli noktalarındaki park denetimleri sürüyor. - ZONGULDAK
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