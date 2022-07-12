Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı

Zonguldak'ta devrilerek istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak- Ereğli kara yolunda seyreden Niyazi A. (43) idaresindeki 41 FB 900 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde yol kenarına devrilerek istinat duvarına çarptı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü ile eşi ve 3 çocuğu kısa süreli şok yaşadı.
Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, hasar gören araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Karabük'teki yakınlarıyla bayramlaşmadan dönen ailenin Alaplı ilçesine gittiği öğrenildi.
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