Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı

12.07.2022 16:35
Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı

Zonguldak'ta devrilerek istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, kazayı yara almadan atlattı.

Zonguldak'ta devrilerek istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, kazayı yara almadan atlattı.

Zonguldak- Ereğli kara yolunda seyreden Niyazi A. (43) idaresindeki 41 FB 900 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde yol kenarına devrilerek istinat duvarına çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü ile eşi ve 3 çocuğu kısa süreli şok yaşadı.

Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, hasar gören araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Karabük'teki yakınlarıyla bayramlaşmadan dönen ailenin Alaplı ilçesine gittiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı - Son Dakika
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