İşe alınmadıkları için gece yarısı levyelerle belediye binasına girip makam odasına saldırdılar - Son Dakika
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İşe alınmadıkları için gece yarısı levyelerle belediye binasına girip makam odasına saldırdılar

05.06.2023 13:56

Zonguldak'ta gece saatlerinde 2 şüpheli, Çatalağzı Belediye binasının girişindeki otomatik kapının camlarını levyeyle parçaladıktan sonra makam odasına girerek eşyalara ve pencerelere zarar verdi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, belediyeye işe alınmadıkları gerekçesiyle binaya saldırdıklarını söylediler.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde E.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler, ellerindeki levyelerle Çatalağzı Belediye binasının önü geldi. Önce belediyenin girişindeki otomatik kapının camlarını parçalayan iki şüpheli, makam odasına girene kadar önlerine çıkan tüm kapıları parçaladı.

Levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama saldırdılar... O anlar kamerada

MAKAM ODASINA DA ZARAR VERDİLER

Son olarak makam odasının önüne gelen şüpheliler; makam odasını da parçalayarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makamına girdi. Makam odasının pencerelerini kıran şüpheliler olaydan sonra belediye binasından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama saldırdılar... O anlar kamerada

İŞE ALINMADIKLARI İÇİN SALDIRMIŞLAR

Haberi alınca belediye binasına gelen Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüphelilerin belediyeye işe alınmadıkları gerekçesiyle binaya saldırdıklarını söylediklerini ifade eden Başkan Akgün, "Arkadaşlarımız gece, belediyenin camlarını kırdıklarını söylediler. Geldiğimde ön giriş kapısı tamamen kırılmıştı. Tuvalet camları, makam kapısı, makamın camlarını komple kırık halde bulduk. Polisler müdahale ederek kıran vatandaşları yakalamışlar. Karakola götürmüşler. Biz de şikayetçi olduk. Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın bunlara iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay maddi bir camın kapının kırılması değil, burası bir beldenin belediye makamı. Biz buraya seçimle geldik. Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu burası. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen alsın baltayı eline kırsın döksün eğer 100 lira zarar varsa 100 lirayı versin sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya" diye konuştu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Murat Ceylan: şuana kadar başvurmuş oldukları her işe alınmışlar demek ki. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Belediyenin gece bekçisi veya güvenliği yok mu Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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Adnan Akgün, Zonguldak, Çatalağzı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşe alınmadıkları için gece yarısı levyelerle belediye binasına girip makam odasına saldırdılar - Son Dakika


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