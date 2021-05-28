Ereğli Belediyesi'nde çalışan 825 işçinin maaş promosyonlarının hesaplarına yatırıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki personel şirketinde çalışan 825 işçinin, kişi başı 4 bin 838 liralık maaş promosyon ödemelerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 5 yıl maaş hesabı karşılığı promosyonun tek seferde çalışanların hesabına yatırıldığı aktarılarak, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, "Personel şirketi çalışanlarımız promosyonlarını aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta belediye işçilerinin maaş promosyonları yatırıldı - Son Dakika