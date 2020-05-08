Zonguldak'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

11 Mayıs günü açılacak olan berber ve kuaförlerde hummalı çalışma yapılıyor. Ekipler de iş yerlerini dezenfekte ederek destek oldu.



Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Bayar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşme yaparak iş yerlerinin ilaçlama isteğinde bulundu. Bunun üzerine merkezde ve mahallelerde bulunan toplamda 181 berber ve kuaför dükkanlarının ilaçlatma kararı alındı.



Dezenfekte ekibi Madenci Anıtı'nda toplanarak merkezde bulunan kuaför ve berber dükkanlarını ilaçlamaya başladı. Çalışmadan memnun olduklarını ifade eden iş yeri sahipleri, dezenfekte çalışmalarının haricinde temizlik çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Ekiplere teşekkür eden esnaflar, randevulu olarak çalışacakları 11 Mayıs gününü beklediklerini belirttiler. Bazı esnaflar ise iş yerindeki koltuklar arasına iki metre mesafe koyduklarını belirterek tek kullanımlık havlu ve peçete kullanımı için de gerekli hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. - ZONGULDAK