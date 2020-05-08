Zonguldak'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

ZONGULDAK - 11 Mayıs günü açılacak olan berber ve kuaförlerde hummalı çalışma yapılıyor. Ekipler de işyerlerini dezenfekte ederek destek oldu.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Bayar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşme yaparak işyerlerinin ilaçlama isteğinde bulundu. Bunun üzerine merkezde ve mahallelerde bulunan toplamda 181 berber ve kuaförler dükkanlarını ilaçlatma kararı alındı.

Dezenfekte ekibi Madenci Anıtında toplanarak merkezde bulunan kuaför ve berber dükkanlarını ilaçlamaya başladı. Çalışmadan memnun olduklarını ifade eden işyeri sahipleri, dezenfekte çalışmalarının haricinde temizlik çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Ekiplere teşekkür eden esnaflar, randevulu olarak çalışacakları 11 Mayıs gününü beklediklerini belirttiler. Bazı esnaflar ise işyerindeki iki koltuk arasına iki metre mesafe koyduklarını belirterek tek kullanımlık havlu ve peçete kullanımı için de gerekli hazırlıklarını yaptıklarını ifade ettiler.