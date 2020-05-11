Zonguldak'ta berber ve kuaförler mesaiye başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta berber ve kuaförler mesaiye başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber ve kuaförler açıldı. Mesaiye başlayan esnaflar, sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerinin saçlarını kesiyor.

Geçen 21 Mart günü İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler geçici olarak kapatıldı. Müşterilerin ve esnafların sağlığı dolayısıyla alınan karar bu gün itibariyle kaldırıldı.

Bazı esnaflar 51 gün boyunca kapalı kalan iş yerlerini; devlet bankalarından aldıkları sosyal destek kredileri ile yeniledi. İş yerleri dezenfekte edildi ve yeni normalleşme süreci kapsamında tek kullanımlık örtüler ve havlular kullanıldı.

51 gün sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşayan kuaför Melike Aslan, "Bugün itibariyle açtık. Ama mesafeli çalışacağız. Bütün önlemlerimizi aldık. İnsanlar korkmadan gelebilir. Ama insanlar tedirgin. İş yeri dezenfekte edildi. Dip köşe temizlik yapıldı. Zaten herşeyimiz kullan-at malzemesiydi. Ekstradan kesim peçetelerini de kullan at yaptık. Koltukları da ayırdık. Herkesin 1.5 metre mesafesi var. Gönül rahatlığı ile herkes gelebilir" diye konuştu.

50 yıllık kuaför Osman Gümüş, "Nasip oldu açtık. Hijyen kurallarına uyarak mesafeyi koruyoruz. Dezenfekte yapıyoruz. Tek kullanımlık peçeteler kullanıyoruz. Dezenfektanlarımız var. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Müşterilerimize dezenfekte sprey kullandırıyoruz. İçeride kişi bulunmadığı için mesafeyi de koruduk. İçeride kimseyi fazladan oturtturmuyoruz. Tıraş sonrası dükkan havalanıyor. Müşteriyi temizlik ve hijyen çalışması sonrası içeriye alıyoruz" şeklinde konuştu.