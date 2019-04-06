Zonguldak'ta "Beyaz Bayrak Projesi"
1 saat önce
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne, il genelinde 110 okulun Beyaz Bayrak Projesi için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Zonguldak
İl Sağlık Müdürlüğüne, il genelinde 110 okulun Beyaz Bayrak Projesi için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığıyla ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak İşbirliği (Temiz Sağlıklı Okul) Projesi kapsamında okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konuyla ilgili olarak il merkezi ve ilçelerde bulunan okul müdürlerimize gerekli bilgilendirme yapıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde başvuruların beklendiği vurgulandı. Milli Eğitim Müdürlüğünce kurumumuza gönderilen yazıda il genelinde 110 okulun beyaz bayrak projesi için başvurduğu belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi çalışanlarınca oluşturulan komisyon tarafından Alaplı
'da başvuruda bulunan tüm okullar ziyaret edildi. Oluşturulan program çerçevesinde nisan ve mayıs ayları içerisinde il genelinde başvurusu bulunan tüm okulların ziyaretleri gerçekleştirilecek ve değerlendirmeleri yapılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: AA
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