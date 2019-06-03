Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

54 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla, Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Kozlu, Zonguldak, Güncel
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