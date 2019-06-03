Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
54 dakika önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:38 Kaynak: AA
'ın Kozlu
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla, Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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