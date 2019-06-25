Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
'ın Kilimli
ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı. Ekipler olayın faili olduğu öne sürülen U.N.'yi (56) yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada Bayram M.A. (67) ayağından bıçaklanarak yaralandı. Sol ayağından bıçaklanarak yaralanan Bayram M.A., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayın faili olduğu iddia edilen U.N.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK
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