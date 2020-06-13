Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Serkan K., tartıştığı Fevzi Ş. ile 2 yeğenini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece yarısı, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Fevzi Ş. ile arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan K., Fevzi Ş. ile yeğenleri Furkan Ş. ve Doğukan Ş.'yi bıçaklayarak, yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Olay sonrası kaçan Serkan K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.