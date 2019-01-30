Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı
2 saat önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde, vatandaşlara yönelik uyuşturucu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, mahallelerde, vatandaşlara yönelik uyuşturucu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
da katılarak vatandaşlara bilgi verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, 155 hattının da gereksiz konularla meşgul edilmemesi gerektiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ise uyuşturucu ticaretinin yanı sıra gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için bilgilendirmeler yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA
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