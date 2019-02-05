Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı

Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde, vatandaşlara yönelik uyuşturucu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde, vatandaşlara yönelik uyuşturucu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, İncivez Mahallesi'nde ortaklaşa düzenlenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katılarak vatandaşlara bilgi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de mahallede gerçekleşen olayların yanı sıra vatandaşlardan yapılması istenen konularda bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, 155 hattının da gereksiz konularla meşgul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Turanlı da toplantıda, personelinin özveriyle çalıştığını, kapısının herkese açık olduğunu ve vatandaşların sosyal medyadan kendisine ulaştığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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