Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı
7 dakika önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Dilaver Mahallesi'nde ortaklaşa düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
da katılarak vatandaşlara bilgi verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmalarının ardından bazı konularla ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ise uyuşturucu ticaretinin yanı sıra gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için bilgilendirmeler yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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