Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı

Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı

7 dakika önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Dilaver Mahallesi'nde ortaklaşa düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katılarak vatandaşlara bilgi verdi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmalarının ardından bazı konularla ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise uyuşturucu ticaretinin yanı sıra gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için bilgilendirmeler yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA

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