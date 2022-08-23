Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

23.08.2022 10:18

Zonguldak'ta bir apartmanın önünde bulunan çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak'ta bir apartmanın önünde bulunan çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güney Mahallesi'nde apartman yöneticisi Nurettin Yolcu, çevre düzenlemesi nedeniyle binanın önünde bulunan bir saksının yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yolcu, gece saatlerinde yoldan geçen bir kişinin saksıyı alarak uzaklaştığını gördü.

Yolcu, gazetecilere, yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

Olayla ilgili şikayetçi olmadığını, sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu dile getiren Yolcu, "İnşallah çiçeğe iyi bakıyordur. Çok önemli değil, bana söyleseydi ben de verirdim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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