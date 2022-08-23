Olayla ilgili şikayetçi olmadığını, sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu dile getiren Yolcu, "İnşallah çiçeğe iyi bakıyordur. Çok önemli değil, bana söyleseydi ben de verirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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