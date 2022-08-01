Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı

01.08.2022 09:20

Zonguldak'ta durakta iş arkadaşını bekleyen 34 yaşındaki Gamze Kavraz, tanımadığı kişinin hedefi oldu. Dişleri kırılan ve yüzünde yaralar oluşan bir çocuk annesi kadına vatandaşlar yardımcı oldu. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalandı.

Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi üzerinde önceki akşam saatlerinde 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Kavraz, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan genç kadın, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı. Çarpmanın etkisiyle dişleri kırılan, yüzünde yaralar oluşan ve başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar imdadına koştu. Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

1 çocuk annesi kadın, durakta beklediği sırada tanımadığı kişi tarafından dövüldü

GÜVENLİK KAYITLARINDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, zanlıdan şikayetçi oldu. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 çocuk annesi kadın, durakta beklediği sırada tanımadığı kişi tarafından dövüldü

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SALDIRDI"

Dehşet anlarını gazetecilere anlatan Gamze Kavraz, yaşadıklarını anlayamadan kendisini yerde bulduğunu söyledi. Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bu gün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."

1 çocuk annesi kadın, durakta beklediği sırada tanımadığı kişi tarafından dövüldü
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Kaynak: İHA

Terakki Mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşını bekleyen kadın, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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