Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir garip maç! 19-0 bitti...
Son Dakika Spor Zonguldak'ta bir garip maç! 19-0 bitti... - Son Dakika Spor

Zonguldak'ta bir garip maç! 19-0 bitti...

6 saat önce

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 Zafer Men Ligi başladı.

Zonguldak'ta bir garip maç! 19-0 bitti..., System.String[]

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 Zafer Men Ligi başladı.


Merkez B Grubunda mücadele eden Karadonspor son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak skorla rakibi Çates Işıkspor'u mağlup ettti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı bir skorla yendi.


Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2), Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi. Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı.


Ereğli Belediyespor, Bartın, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:42 
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