Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

6 saat önce

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Zonguldak'ta bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı, System.String[]

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki E.S, kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.


Hastaneye gelen ekipler, E.S'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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