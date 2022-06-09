Zonguldak'ta bir kadın kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir kadın kendini ateşe verdi

09.06.2022 23:01
Zonguldak'ta bir kadın kendini ateşe verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın, üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın, üzerine benzin döküp kendini yaktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının yardımına plajdaki vatandaşlar koşarken, kadının vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak'ın Ereğli Kıyıcak deniz sahilinde meydana geldi. Psikolojik nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Hilal K. (29) Ereğli kıyıcak altında bulunan sahildeki kumsala geldi. Bir süre sonra karayolların altında bulunan kanalizasyonun içine giren kadın üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan kadına müdahale etti. Daha sonra yaralı kadın, Ereğli'de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan Hilal K.'nın, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Deniz sahiline gelen bir vatandaş ise "Kadın tünel içinde yakmaya çalışıyordu. Kadının çığlık sesleri üzerine plajda bulunan vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ambulans geldiğinde kadın beni bırakın ben öleceğim dediğini duyduk" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta bir kadın kendini ateşe verdi - Son Dakika

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