Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

07.08.2022 01:15

Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.

Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ağır yaraladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.

Olay Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokakta meydana geldi.

Aralarını daha önce husumet bulunan ve psikolojik sorunları bulunan Mert Serkan Lülleci komşusu Aydın Alkan ve eşi Hacer Alkan ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Serkan Lülleci, eline geçirdiği bıçakla Alkan çiftine saldırdı. Hacer Alkan'ı boğazından kocası Aydın Alkan'ı da vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan Lülleci olay yerinden kaçtı. Bağrışmaları ve gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Alkan hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Aydın Alkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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