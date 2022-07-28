Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

28.07.2022 10:29
Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın evinden kokular geldiğini öne süren mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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