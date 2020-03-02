Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde yaşayan Metin N'den haber alamayan komşuları durumu jandarma ekipleri ve yakınlarına bildirdi.

Eve giren jandarma ekipleri, hareketsiz yatan Metin N'yi görmelerinin ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

Söz konusu yere gelen ekipler, Metin N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Metin N'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:37 Kaynak: AA
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