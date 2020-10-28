Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi 3. Durak mevkisinde ikamet eden Ahmet Gürsoy'un (51) evinden koku gelmesi vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Gürsoy'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bu arada Gürsoy'un, Balıkesir'de yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Zonguldak'a geldiği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü

Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor

Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak