ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta yaşlı bir erkek şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sipahioğlu Apartmanı'nda yaşayan M.Y'den (73) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla girilen evde M.Y, hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Y'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yalnız yaşayan M.Y'nin kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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