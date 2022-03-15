ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu

15.03.2022 21:14

Zonguldak'ta yaşlı bir erkek şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta yaşlı bir erkek şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sipahioğlu Apartmanı'nda yaşayan M.Y'den (73) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla girilen evde M.Y, hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yalnız yaşayan M.Y'nin kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu
ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu
ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu
ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu
ZONGULDAK - Bir kişi evinde ölü bulundu

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Kaynak: AA

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