Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ta iş yerlerine resim çizerek ve reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu, System.String[]
Zonguldak'ta iş yerlerine resim çizerek ve reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Nizam Caddesi'nde bir iş hanında iş yeri bulunan Mustafa Endes'ten (72) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, ev olarak da kullanılan iş yerinde hareketsiz yatan Endes'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Endes'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: AA
zonguldak, ölüm, ölü, , Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Etekli erkek hırsızlar yakalandı Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir kişi iş yerinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]