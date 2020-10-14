Bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bir market alışverişinden evine dönen Şaban Köroğlu, yolda tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdığı Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay yerinde boş mermi kovanı arayan polis ekipleri, soruşturmasını sürdürüyor.
- Kaynak: AA
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