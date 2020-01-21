Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan R.D, kendi çabaları sonuç vermeyince ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, R.D'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Zonguldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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