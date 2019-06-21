Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)

17 dakika önce

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDUZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu.

Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2), System.String[]

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu. AFAD Müdürü Ahmet Güngör, ihbarın ardından ekiplerin köye yönlendirildiğini anlatarak, "Ekipler köye ulaştı. Sele kapıldı denilen kişi sulara kapılmamış. Köyde bulundu kendisi. Ulaşılamayınca kayıp sanmışlar. Sıkıntılı bir durum yok" dedi.
Köyde dere taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu da ekiplerin köyde olduğunu mahsur kalan bazı vatandaşların güvenli bölgelere alındığını söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
ihbar, zonguldak, er, sel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji 9 il için uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]