Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı
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Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı, System.String[]


ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.

- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
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