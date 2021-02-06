Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama

Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama

06.02.2021 22:33

ZONGULDAK'ta bir köpeğin ağaca bağlanarak sopayla öldürüldüğü iddiası üzerine Valilik açıklama yaptı.

ZONGULDAK'ta bir köpeğin ağaca bağlanarak sopayla öldürüldüğü iddiası üzerine Valilik açıklama yaptı. Kentte çekildiği iddia edilen videoyla ilgili, "Yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir" denildi.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin ağaca bağladığı köpeğe sopayla defalarca vurarak öldürmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği iddiası üzerine Zonguldak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, görüntülerin Zonguldak'ta çekildiğine dair herhangi bir tespit bulunamadı. Zonguldak Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, şöyle denildi;"5-6 Şubat'ta 'Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük bir tepki uyandıran video ve haberle ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir"


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta bir köpeğin sopayla öldürülmesi iddiasına açıklama - Son Dakika
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