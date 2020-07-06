Zonguldak'ta bir mahalle köy oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta bir mahalle köy oldu

Zonguldak İl Genel Meclisi Temmuz ayı 4'üncü birleşimi toplandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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