Zonguldak'ta bir mahallede karantina sona erdi - Son Dakika

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresi içerisinde koronavirüs belirtisi gösteren herhangi bir yeni vaka ortaya çıkmadığını belirterek, karantina kararında belirtilen 14 günlük sürenin dolmasıyla uygulamayı sona erdirdiklerini söyledi.

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