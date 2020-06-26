Zonguldak'ta bir mahallede uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da karantina altına alınan 60 haneli 150 nüfuslu ilçeye bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde, yapılan son sağlık kontrollerinin ardından yeni vaka tespit edilmedi.

Buna göre, mahallenin tamamı için uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Sivriler köyü muhtarı Şenol Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 günlük karantina süresinin sona erdiğini belirterek, "Karantina sorunsuz sona erdi. Sadece bir kişi hastanede gözetim altında. Diğerleri evlerinde izole altındalar. Sağlık ekipleri takip ediyor. Hepsinin sağlık durumu iyi." dedi.

Kozlu ilçesine bağlı 60 haneli 150 kişinin yaşadığı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nin, 14 Haziran'da il dışından gelen akrabalarının ziyaretinin ardından rahatsızlanan bazı kişilerin hastaneye kaldırılması ve bu kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı verilmişti. Bu kapsamda 150 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış ve uyarı yazısı asılmıştı.