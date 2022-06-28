Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika
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Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti

28.06.2022 22:12
Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki böbrek hastası UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki böbrek hastası UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Saltukova beldesi Düzköy Mahallesi'nde ikamet eden böbrek hastaları Zeynep Buluş (79 ) ve Hasan İnam'ın (86) yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kentte etkili olan sağanakta su altında kalan yol nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye ulaşan ekipler, hastaları botla taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastalar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika
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