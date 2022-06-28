Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki böbrek hastası UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Saltukova beldesi Düzköy Mahallesi'nde ikamet eden böbrek hastaları Zeynep Buluş (79 ) ve Hasan İnam'ın (86) yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Kentte etkili olan sağanakta su altında kalan yol nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye ulaşan ekipler, hastaları botla taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastalar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta böbrek hastalarının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika