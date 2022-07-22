Ereğli- Alaplı kara yolundaki plaj tesislerinde denize giren G.S, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşını kurtarmak için suya giren E.Z. de boğulma tehlikesi geçirdi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki genç kurtarıldı - Son Dakika

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