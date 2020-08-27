Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Ereğli- Alaplı kara yolundaki Ereğli Belediye Plaj Tesisleri'nde serinlemek amacıyla denize giren Taşkın Ercan (30), boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.

Tesislerdeki ilk yardım binasında 112 Acil Servis ekiplerinin kontrol ettiği Ercan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.