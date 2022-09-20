ZONGULDAK - Palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

20.09.2022 15:36

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli- Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.

Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.

Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.

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Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Kaynak: AA

Zonguldak, Kayhan, Ereğli, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı - Son Dakika

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