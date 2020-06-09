Zonguldak'ta boşandığı eşini silahla yaralayarak rehin alan zanlı adliyede - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşandığı eşini silahla yaralayarak rehin alan ve polisin ikna etmesi sonucu teslim olan zanlı adliyeye getirildi.

Dün, boşandığı eşi Aslı D'yi Kepez Mahallesi'ndeki evinde silahla bacağından yaraladıktan sonra rehin alan ve polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Ümit A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Boşandığı eşi Aslı D'nin (40) evine girmek isteyen Ümit A. (42), dün işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah zoruyla Kepez Mahallesi'nde yaşadıkları eve götürerek eski eşine kapıyı açtırmış ve evdeki 2'si çocuğu 3 kişiyi dışarı çıkarmıştı. Silahla bacağından yaraladığı eski eşini rehin alan Ümit A, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonucu teslim olmuştu.