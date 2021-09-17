Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y'yi (28) silahla öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan Emrah Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Gülten Y'nin cenazesi, merkez ilçeye bağlı Ayvatlar köyüne getirildi.
Burada Gülten Y. için helallik alındı, dua okundu.
Köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Gülten Y'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Emrah Y, dün Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y'yi (28) silahla yaralamış, sağlık personeli kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kaynak: AA
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