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Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek - Son Dakika

Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek

17.02.2022 17:13
Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bu yıl Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde 2,5 milyon fidan üreteceklerini söyledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bu yıl Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde 2,5 milyon fidan üreteceklerini söyledi.

Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde düzenlenen 2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı faaliyet toplantısında konuşan Bayraktaroğlu, kentte geçen yıl 591 bin fidan dikimi yapıldığını anımsattı.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumayı, gelecek nesiller için yurdu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Özel ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri destekliyoruz. Biliyoruz ki daha sağlıklı toplum, daha yeşil çevreyi oluşturmaktan geçiyor. Zümrüt yeşili bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bayraktaroğlu, fidan üretimini her yıl bir önceki yıla oranla artırdıklarını belirterek, "Fidanlığımızda üretilen tür sayımızı 142 türden 150'nin üzerine çıkardık. 2022 yılında 2 milyon 500 bin fidan üreteceğiz. Cumhuriyet tarihinde gençleştirme çalışmalarında rekor kırarak bir yılda 2 bin 964 hektar alanda çalışma yaptık." diye konuştu.

"2021'de 315 ton kestane balı üretildi"

Ülkenin kalkınması için çalışmayı sürdüreceklerini bildiren Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz bal ormanları sayesinde kestane balı üretiminin yüzde 20'si bölgemiz tarafından karşılanmaktadır. 2021 yılında 315 ton kestane balı üretilirken, hane başına 40 bin lira gelir elde edilmiştir. Dünya üzerinde yaşanılan salgınlar sebebiyle doğa turizmine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple Orman Bölge Müdürlüğü olarak sürdürülebilir ekoturizm faaliyetleri amaç edinerek, hayata geçirdiğimiz ekoturizm rotaları ve alanlarıyla hem ülke ekonomisine hem de yerel halka sosyal ve ekonomik katkı sağlıyoruz."

Türkiye'de geçen yıl 45 bin 200 ton olan defne üretiminin 23 bin 291'inin bölgelerinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bayraktaroğlu, bunun haricinde kestane, ıhlamur ve kızılcık gibi türlerin üretimini yaptıklarını kaydetti.

Toplantı sonunda fidan ve tohum dikilen araziler Vali Yardımcısı Turgut Subaşı'nın katılımıyla incelendi.

İşçilerin yanına giden Subaşı, onlarla kayın tohumu dikti.

Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek

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Togo Cumhuriyeti, Zonguldak, Türkiye, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta bu yıl 2,5 milyon fidan üretilecek - Son Dakika
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