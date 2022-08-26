Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti - Son Dakika
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Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti

26.08.2022 12:15
Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden geçti. Biranda kanlar içinde kalan çocuk için sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti - Son Dakika
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