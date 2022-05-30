Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı

30.05.2022 22:50
Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda başı kesik olarak bulunan bedenle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alının 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedi bulundu. Jandarma komando timleri, Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Kesikbaş cinayetinde yeni gelişme! 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kesikbaş cinayetinde yeni gelişme! 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
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Kaynak: AA

Kadıoğlu, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı - Son Dakika
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