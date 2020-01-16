Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı

7 saat önce

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı, System.String[]

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara karayolunun 35'inci kilometresindeki merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkiinde, saat 09.00 sıralarında maden işçilerini taşıyan C.H. (56) yönetimindeki 67 AAU 634 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs şoförü C.H. ile işçiler Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 1 SAATTE KURTARILDI

İkinci kaza ise, yine aynı saatlerde Zonguldak- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ş.Y. yönetimindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, O.Y. yönetimindeki 67 ES 813 plakalı otomobille çapıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise yol kenarındaki dereye devrildi. Bu kazada ise otomobil sürücüsü O.Y., yanındaki H.B., E.Y. ve Y.S. ve kamyon şoförü Ş.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobildeki yaralıları çıkardı, kamyon şoförü Ş.Y. ise 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ş.Y. ve O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aynı karayolunun 18'inci kilometresinde ise H.Y. (36) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak K.D. (61) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden H.D. yaralandı. H.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.


Zonguldak, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye şampiyonu Osmanlı horozu 'Pusat'a paha biçilemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi

Son Dakika Haberleri
18:56 HDP'li Batman Belediyenin işten çıkardığı sözleşmeli memurlardan açıklama - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika
18:54 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
18:52 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
18:52 Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 115 bin ördek itlaf edildi - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 19:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]