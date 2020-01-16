Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2) - Son Dakika

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Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)
7 saat önce
KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Zonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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