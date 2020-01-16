Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2) - Son Dakika

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)

7 saat önce

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2), System.String[]

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
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