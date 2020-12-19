Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
19.12.2020 10:31
Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın ilk saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın ilk saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Her gün binlerce aracın geçtiği Milli Egemenlik Caddesi ve Gazipaşa Caddesi boş kalırken görevli olan temizlik işçileri ve belediye görevlileri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık 2020 Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. - ZONGULDAK
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